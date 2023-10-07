Белый дом готовит новый пакет военной помощи Киеву на двести миллионов долларов

Соединённые Штаты и их союзники уже отправили на Украину вооружений на миллиарды долларов, но как отмечают западные эксперты, это не помогло Киеву переломить ситуацию на фронте.
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