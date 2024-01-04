Слова огромной благодарности за благотворительную помощь.

СЛОВА ОГРОМНОЙ БЛАГОДАРНОСТИАндрею Владимировичу и Дарье Петровне Смертинымза благотворительную помощьв виде яркой и красивой, удобной и эстетичной ДЕТСКОЙ МЕБЕЛИ:стеллаж ´Солнышко´, уголок природы, комоды с индивидуальными ящиками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии