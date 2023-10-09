Джей Скрабб из «Селтикс» получил разрыв крестообразной связки

Защитник «Бостона» Джей Скрабб получил разрыв крестообразной связки колена на тренировке в субботу. Скрабб в минувшем сезоне играл в G-лиге и за «Орландо» в НБА (6,5 очка и 3,0 подбора в среднем за игру в двух матчах).