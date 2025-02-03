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Китай

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Президент Пакистана нанесет визит в Китай

Пекин, 3 февраля /Синьхуа/ -- По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент Исламской Республики Пакистан Асиф Али Зардари посетит Китай с государственным визитом с 4 по 8 февраля, сообщил в понедельник представитель МИД КНР.

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