Президент Пакистана нанесет визит в Китай

Пекин, 3 февраля /Синьхуа/ -- По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент Исламской Республики Пакистан Асиф Али Зардари посетит Китай с государственным визитом с 4 по 8 февраля, сообщил в понедельник представитель МИД КНР.
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