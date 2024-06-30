FLOKI выпустил полугодовой отчет

Команда Floki подводит итоги первого полугодия 2024 года. За этот период произошел ряд важных событий: Новые продукты: Floki Name Service (Служба имен Floki) - позволяет создавать децентрализованные доменные имена .
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