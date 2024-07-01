Военэксперт Литовкин: Киев надеется на переброску войск РФ к границам Белоруссии

Специалист по всем военным вопросам Виктор Литовкин прокомментировал заявление начальника управления зенитных ракетных войск, ВВС и ПВО Вооруженных сил Белоруссии Андрея Северинчика о том, что части украинских вооруженных сил со средствами ПВО ударными беспилотниками вплотную подошли к границам его страны.