Военэксперт Литовкин: Киев надеется на переброску войск РФ к границам Белоруссии

Специалист по всем военным вопросам Виктор Литовкин прокомментировал заявление начальника управления зенитных ракетных войск, ВВС и ПВО Вооруженных сил Белоруссии Андрея Северинчика о том, что части украинских вооруженных сил со средствами ПВО ударными беспилотниками вплотную подошли к границам его страны.
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