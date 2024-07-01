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Военэксперт Литовкин: Киев надеется на переброску войск РФ к границам Белоруссии

Специалист по всем военным вопросам Виктор Литовкин прокомментировал заявление начальника управления зенитных ракетных войск, ВВС и ПВО Вооруженных сил Белоруссии Андрея Северинчика о том, что части украинских вооруженных сил со  средствами ПВО  ударными беспилотниками вплотную подошли к границам его страны.

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