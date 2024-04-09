Движение на участке Семлево — Вязьма восстановлено после обрушения моста

Движение по направлению Семлево — Вязьма на территории Смоленской области полностью восстановлено. Оно было нарушено из-за обрушения путепровода, сообщили представители Московской железной дороги в Telegram-канале.
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