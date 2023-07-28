Звезда турецкого сериала «Постучись в мою дверь» снялась в бикини для рекламы

Турецкая актриса Ханде Эрчел снялась в бикини для рекламы бренда Nocturne. Соответствующие фото опубликованы в официальном Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) марки.