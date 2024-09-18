Две высоковольтные линии повреждены в Энергодаре обстрелом ВСУ

Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар подвергся обстрелу и атаке украинских беспилотников. Как сообщил мэр города Эдуард Сеновоз, в результате обстрела повреждены две высоковольтные линии электропередачи.
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