Госдеп США одобрил потенциальную продажу Эстонии РСЗО HIMARS

Эстонская армия в скором времени получит на вооружение американские реактивные системы залпового огня HIMARS, Госдеп США одобрил предварительную продажу эстонцам шести РСЗО и боеприпасов к ним.
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