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ВС России пресекли три высадки украинских ДРГ на левый берег

ВС России пресекли три высадки украинских ДРГ на левый берег

Русские войска уничтожили три лодки ВСУ на Херсонщине.В пойме реки Днепра уничтожены две вражеские лодки с десятью украинскими боевиками, а также в районе малого железнодорожного моста пресечена попытка высадки диверсионно-разведывательной группы ВСУ, ликвидировано 2 лодки и 12 неонацистов.

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