ВС России пресекли три высадки украинских ДРГ на левый берег

Русские войска уничтожили три лодки ВСУ на Херсонщине.В пойме реки Днепра уничтожены две вражеские лодки с десятью украинскими боевиками, а также в районе малого железнодорожного моста пресечена попытка высадки диверсионно-разведывательной группы ВСУ, ликвидировано 2 лодки и 12 неонацистов.