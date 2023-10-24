ВС России пресекли три высадки украинских ДРГ на левый берег

Русские войска уничтожили три лодки ВСУ на Херсонщине.В пойме реки Днепра уничтожены две вражеские лодки с десятью украинскими боевиками, а также в районе малого железнодорожного моста пресечена попытка высадки диверсионно-разведывательной группы ВСУ, ликвидировано 2 лодки и 12 неонацистов.
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