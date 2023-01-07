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Аделаида-2 (WTA). Павлюченкова вернется в тур, Касаткина сыграет с Рыбакиной, Кудерметова – с Азаренко, Самсонова – с Квитовой

Прошла жеребьевка второго турнира WTA в Аделаие, который состоится на следующей неделе. Анастасия Павлюченкова вернется в тур после 7-месячного перерыва и стартует матчем против квалифаера.

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