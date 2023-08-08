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Экс-морпех Риттер заявил, подвиг танка РФ с позывным «Алеша» не единичен и обескураживает ВСУ

Экс-морпех Риттер заявил, подвиг танка РФ с позывным «Алеша» не единичен и обескураживает ВСУ

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер, дал интервью журналисту Стивену Гарднеру и сообщил о том, что эпичный бой российского танка, который в одиночку уничтожил колонну киевской бронетехники из 8 бронемашин, далеко не единичен и вводит в ступор ВСУ.

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