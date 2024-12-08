В Роспатент подали не менее семи заявок на регистрацию бренда «Орешник»

Слово «Орешник» в России набирает популярность. Его хотят добавлять в том числе в товарные знаки. На сегодняшний день не менее семи потенциальных правообладателей подали заявки на регистрацию товарных знаков с «Орешником» в названии.
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