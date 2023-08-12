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Жанибек Алимханулы: «Я соберу все титулы в среднем весе»

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы заявил, что хочет стать абсолютным чемпионом в среднем весе. «Конечно, я хочу и всегда хотел драться с лучшими.

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