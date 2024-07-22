🤩 «Первый Крымский» проводит кастинг среди талантливых детей! Начинается приём заявок на участие в 6 сезоне шоу «ТаланТы» в трёх номинациях: вокал, хореография, команды.
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🤩 «Первый Крымский» проводит кастинг среди талантливых детей! Начинается приём заявок на участие в 6 сезоне шоу «ТаланТы» в трёх номинациях: вокал, хореография, команды.