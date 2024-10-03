Россия усилит позиции на новых рынках нефти и газа

Россия укрепит позиции на зарубежных рынках нефти и газа. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 3 октября заявил, что на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в нефтегазовом машиностроении выделят дополнительные средства.
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