Россия усилит позиции на новых рынках нефти и газа

Россия укрепит позиции на зарубежных рынках нефти и газа. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 3 октября заявил, что на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в нефтегазовом машиностроении выделят дополнительные средства.