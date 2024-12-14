Украина готовит масштабное наступление: западные ракеты и истребители могут в ближайшее время ударить по России

В последние недели мы постоянно поднимаем вопросы о том, что обсуждения предстоящих переговоров и намеки на проблемы противника, а также утверждения о том, что Запад устал от конфликта, могут служить попыткой отвлечь внимание перед наступлением украинских сил.
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