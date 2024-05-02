Как в Грузии принимают закон об иноагентах. Резиновые пули, водометы, драка в парламенте

В парламенте Грузии произошла потасовка между депутатами перед началом заседанияIrakli Gedenidze/Reuters В парламенте Грузии депутаты устроили потасовку перед началом второго чтения законопроекта об иноагентах.
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