Генерал МВД Казьмин: за год на новых территориях криминалисты помогли раскрыть более 500 преступлений

Как раскрывают преступления 30-летней давности, какой цифровой след выдает преступников и как он помог выйти на организаторов крупнейшей площадки наркоторговли Hydra — об этом по случаю профессионального праздника "Газете.
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