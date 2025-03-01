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Генерал МВД Казьмин: за год на новых территориях криминалисты помогли раскрыть более 500 преступлений

Генерал МВД Казьмин: за год на новых территориях криминалисты помогли раскрыть более 500 преступлений

Как раскрывают преступления 30-летней давности, какой цифровой след выдает преступников и как он помог выйти на организаторов крупнейшей площадки наркоторговли Hydra — об этом по случаю профессионального праздника "Газете.

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