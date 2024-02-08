Авторы “Ходячих мертвецов” хотят сделать кроссовер между сериалами Исполни...

Авторы “Ходячих мертвецов” хотят сделать кроссовер между сериаламиИсполнительный директор франшизы “Ходячие мертвецы” Скотт Гимпл рассказал порталу TVLine, что планирует в будущем сделать кроссовер между спин-оффами основного шоу.
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