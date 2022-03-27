Драйзайтль – 1-й за 39 лет игрок НХЛ с хет-триком при полезности «минус 4» или хуже

Леон Драйзайтль сделал хет-трик в матче с «Калгари» (5:9). Всего нападающий «Эдмонтона» набрал 4 (3+1) очка при полезности «минус 4».
Популярные статьи
- Сергей Карякин: «Принял твердое решение создавать новую организацию как альтернативу ФИДЕ. Мы будем ждать всех, кто захочет»
- Немецкий производитель перчаток разорвал контракт с Большуновым из-за его участия в концерте-митинге в «Лужниках»
- Министерство спорта России планирует в 2022 году провести Спартакиаду по программе Олимпийских игр в Париже
Свежие комментарии