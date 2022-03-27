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Драйзайтль – 1-й за 39 лет игрок НХЛ с хет-триком при полезности «минус 4» или хуже

Леон Драйзайтль сделал хет-трик в матче с «Калгари» (5:9). Всего нападающий «Эдмонтона» набрал 4 (3+1) очка при полезности «минус 4».

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