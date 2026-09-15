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Российский фрегат «атаковал» сигнальными ракетами вертолёт ВВС Дании

Российский фрегат «атаковал» сигнальными ракетами вертолёт ВВС Дании

Минобороны Дании с возмущением сообщает об «опасной провокации», произошедшей в Балтийском море. Как утверждает датское военное ведомство, российский фрегат выпустил две сигнальные ракеты по легкому многоцелевому вертолету AS-550 Fennec ВВС королевства.

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