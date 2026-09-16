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Сделку обманувшего ветерана ВОВ нотариуса Федорченко признали недействительной

Сделку обманувшего ветерана ВОВ нотариуса Федорченко признали недействительной

"112" Суд признал недействительной сделку, которую нотариус Александр Федорченко оформил, обманув ветерана Великой Отечественной войны Николая Кизюна.

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