Сделку обманувшего ветерана ВОВ нотариуса Федорченко признали недействительной

"112" Суд признал недействительной сделку, которую нотариус Александр Федорченко оформил, обманув ветерана Великой Отечественной войны Николая Кизюна.
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