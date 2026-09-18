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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дуэйн Бэйкон не доиграл матч с «Реалом» из-за травмы

Форвард «Дубая» Дуэйн Бэйкон провел 28,6 минуты в матче с « Реалом » на площадке. На его счету 19 очков и 4 передачи.

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