Военное обозрение

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Германия готовится к отключению последних оставшихся в строю атомных электростанций

Германия готовится к отключению последних оставшихся в строю атомных электростанций

В Европе и особенно в Германии уже давно проводили политику, направленную на отказ от наносящей вред экологии атомной энергетики.

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