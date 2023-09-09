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Советник главы ДНР Гагин: ВСУ бросили под Артемовск до сотни полицейских

Советник главы ДНР Гагин: ВСУ бросили под Артемовск до сотни полицейских

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают на Артемовское направление (украинское название города - Бахмут) мобилизованных полицейских, заявил ТАСС советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

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