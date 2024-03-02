RTL Nieuws: Украина подписала с Нидерландами договор о безопасности на 10 лет

Украина добилась от Нидерландов гарантий по безопасности. Рассчитанное на 10 лет соглашение подписали в Харькове премьер-министр европейской страны Марк Рютте и глава республики Владимир Зеленский, сообщил телеканал RTL Nieuws.
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