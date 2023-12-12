В работе устройств «Яндекс» произошел массовый сбой

В работе устройств «Яндекса» для умного дома произошел массовый сбой. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщил администратор страницы компании во «ВКонтакте», отвечая на комментарий одного из пользователей.
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