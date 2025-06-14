БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Обзор стратегической обороны Великобритании: основные моменты первоначального прочтения

Обзор стратегической обороны Великобритании: основные моменты первоначального прочтения

Фото 1. Истребитель F-35B садится на летную палубу HMS Prince of Wales. В 144-страничном документе SDR (Обзор стратегической обороны) не содержится подробного описания будущего всеобъемлющего порядка действий, но в нем содержатся 62 рекомендации, которые, по словам министров, будут приняты в полном объеме.

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