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Царьград

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Конгрессвумен Луна обвинила СМИ во лжи о встрече законодателей США с депутатами из России

Конгрессвумен Луна обвинила СМИ во лжи о встрече законодателей США с депутатами из России

Визит делегации Госдумы в Вашингтон 26–27 марта стал первым подобным случаем за последние 20 лет благодаря одобрению госсекретаря Марко Рубио.

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