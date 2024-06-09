Slitterhead получит физическое издание с артбуком и саундтреком Акиры Ямаоки Ком...

Slitterhead получит физическое издание с артбуком и саундтреком Акиры ЯмаокиКомпания XSEED Games объявила о том, что будет продавать физическое издание хоррор-экшена Slitterhead, разработанного студией Bokeh Game StudioЧитать дальше → источник.
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