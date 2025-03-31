ЕС в поисках внешнего врага: журналист о диктатуре и конфликте с Россией

Журналист Чей Боуз обвиняет ЕС в авторитарных наклонностях и поиске врагов, включая Россию. В Париже осудили Марин Ле Пен за неправомерное использование средств Европарламента, что, по её мнению, угрожает легитимности будущих президентских выборов.