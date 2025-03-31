Журналист Чей Боуз обвиняет ЕС в авторитарных наклонностях и поиске врагов, включая Россию. В Париже осудили Марин Ле Пен за неправомерное использование средств Европарламента, что, по её мнению, угрожает легитимности будущих президентских выборов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии