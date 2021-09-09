Что погубило жизнь «трубадура партии» и автора стихов «Я спросил у ясеня»: Владимир Киршон

Хрюн МоржовПолитикаЧто погубило жизнь «трубадура партии» и автора стихов «Я спросил у ясеня»: Владимир Киршон Наверняка, сегодня имя Владимира Киршона мало кто вспомнит, зато его стихи «Я спросил у ясеня» известны всем.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГМГеоргий МихалевСкоты жрали друг друга на скотобазе сухорукого живодера.Анастасия ИСтарые интриги.Владимир EвтушенкоГМ Георгий Михалев если я тебя сравню со скотом, то последний обидится, тебя можно только со скунсом можно сравнить, выродка геббельсовского.Комментировать
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