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Что погубило жизнь «трубадура партии» и автора стихов «Я спросил у ясеня»: Владимир Киршон

Что погубило жизнь «трубадура партии» и автора стихов «Я спросил у ясеня»: Владимир Киршон

Наверняка, сегодня имя Владимира Киршона мало кто вспомнит, зато его стихи «Я спросил у ясеня» известны всем.

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Георгий Михалев
Скоты жрали друг друга на скотобазе сухорукого живодера.
Анастасия И
Старые интриги.
Владимир Eвтушенко
ГМ Георгий Михалев если я тебя сравню со скотом, то последний обидится, тебя можно только со скунсом можно сравнить, выродка геббельсовского.

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