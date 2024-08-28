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Юрист Русяев дал три сценария развития событий вокруг задержания Дурова

Юрист Русяев дал три сценария развития событий вокруг задержания Дурова

Управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист Илья Русяев в беседе с RT заявил, что максимальный срок задержания сооснователя Telegram Павла Дурова без предъявления обвинений может быть продлён до 144 часов, что составляет шесть суток.

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