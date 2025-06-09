Шляхте неймется: Варшава и Вильнюс готовятся громко отправить Лукашенко на пенсию

4 июня в СМИ прошло сообщение, что «в непосредственной близости от линии Государственной границы Республики Беларусь и Российской Федерации (Калининградская область) с Польшей в последнее время фиксируется активная деятельность подразделений польских Вооруженных сил».
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