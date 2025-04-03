Коллектив МБУК «Центр культуры и искусства» поздравляет с Днем рождения руководителя МКУ "Молодежной политики, культуры и спорта" Сарычеву Елену Михайловну.
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Коллектив МБУК «Центр культуры и искусства» поздравляет с Днем рождения руководителя МКУ "Молодежной политики, культуры и спорта" Сарычеву Елену Михайловну.