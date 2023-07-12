"Германия должна готовиться к танковым битвам"

Видать не терпится отдельным... политикам привести свою "новую реальность" к... "старой". Той, что с красным флагом над руинами их столицы.

Андрей Stan

)))) Только эти умники забывают одну вещь?!... Перед нашим танковым наступлением будет солидная обработка ракетами, БПЛА и картой... Сколько фрицев это переживет/ Причем, удары будут на всю глубину их сданной германии и по всей структуре... Электростанции, водоснабжение, ГСМ и ВСЁ, ВСЁ прочее... )))