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"Германия должна готовиться к танковым битвам"

"Германия должна готовиться к танковым битвам"

Ведущие СМИ Германии призывают к неограниченным поставкам вооружений Украине и «танковым сражениям» в ЕвропеНакануне саммита НАТО в Вильнюсе ведущие СМИ и политики Германии нагнетают военную истерию.

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Комментарии
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T
Tigra07
Видать не терпится отдельным... политикам привести свою &quot;новую реальность&quot; к... &quot;старой&quot;. Той, что с красным флагом над руинами их столицы.
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7 час.
Александр
А танки-то есть в Германии? На битву хватит?
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3 час.
Андрей Stan
)))) Только эти умники забывают одну вещь?!... Перед нашим танковым наступлением будет солидная обработка ракетами, БПЛА и картой... Сколько фрицев это переживет/  Причем, удары будут на всю глубину их сданной германии и по всей структуре... Электростанции, водоснабжение, ГСМ и ВСЁ, ВСЁ прочее... )))
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2 час.

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