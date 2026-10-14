Judge Indefinitely Reverses Ban On News OrganizatIons

“A federal judge on Tuesday night indefinitely restored access to the White House for three national news organizations that were banned by President Donald Trump in a victory for freedom of the press,” MS NOW reports.
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