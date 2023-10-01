Рост ожесточения по пути к победе. Как на наших глазах Европа в отношении к России превращается в Украину

Владимир Алтайцев

Ничего нового автор не сказал. Россию Европа ненавидит больше тысячи лет. А уж сколько раз еврошакалы нападали на Русь, РИ, СССР, РФ и не счесть. Одна только Польша около сотни раз нападала. Нас бы разорвали на части ещё при 2 подонках- Алкаше и Меченом, если бы Россия не имела ЯО, созданного под руководством Берии. А уж про это должны помнить подонки-антисоветчики - благодаря кому они живут в России, а не в колонии Германии, Англии, США, либо Японии.