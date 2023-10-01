Театр абсурда
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Театр абсурда

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Рост ожесточения по пути к победе. Как на наших глазах Европа в отношении к России превращается в Украину

Рост ожесточения по пути к победе. Как на наших глазах Европа в отношении к России превращается в Украину

Раньше только Киев отмечался написанием "Россия" с маленькой буквы, "переименованием" не принадлежащих ему городов, намерением перекрестить Россию в Московию и прочим подобным аутотренингом, превращающим паршивую реальность в победную виртуальность.

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Комментарии
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Олег Самойлов
ВЕРНО всё написано! Хотя всё ТАК печально, что нас хотят и пытаются сожрать...
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1 д.
лл
лина любимцева
Это Украина ПРЕВРАТИЛАСЬ В ЕВРОПУ!! А для Европы такое подлое поведение вполне типично. Там ГАД на ГАДЕ СИДИТ и  ВОНЮЧЕЙ ГАДИНОЙ ПОГОНЯЕТ... Тьфу на них!!
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1 д.
Владимир Алтайцев
Ничего нового автор  не сказал. Россию  Европа  ненавидит  больше тысячи  лет. А уж сколько раз еврошакалы  нападали на Русь, РИ, СССР, РФ  и не счесть. Одна только Польша  около сотни раз  нападала. Нас бы  разорвали   на части  ещё  при 2  подонках- Алкаше и Меченом, если  бы  Россия  не имела  ЯО, созданного под руководством Берии. А уж про это  должны  помнить  подонки-антисоветчики - благодаря  кому  они живут в России, а не в колонии Германии, Англии, США, либо Японии.
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15 час.

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