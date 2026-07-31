Раскол в "западном блоке": Франция и США устроили публичную грызню в ООН

В вопросах, не касающихся Израиля, Париж проявляет гибкость в ООН. ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> Генассамблея ООН 24 июля приняла решение о переназначении австрийца Фолькера Тюрка на пост Верховного комиссара по правам человека.