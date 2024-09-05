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Не только украинцы: 5 американских «асов», которые погубили свои истребители

Не только украинцы: 5 американских «асов», которые погубили свои истребители

6K прочтений Сегодня Обученные в США украинские пилоты F-16 могут угробить самолеты и без российской ПВО Американские лётчики «отжигают» в небе не хуже украинских.

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