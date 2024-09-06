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Пегула о финале US Open против Соболенко: «Это будет реванш за Цинциннати, постараюсь отомстить»

Пегула о финале US Open против Соболенко: «Это будет реванш за Цинциннати, постараюсь отомстить»

Три недели назад она уступила белоруске в финале тысячника в Цинциннати. «С Ариной будет тяжело. Она показала, насколько сильна [в первом полуфинале] и почему ее стоит считать главным фаворитом финала.

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