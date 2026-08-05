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Приезжая вытирала ноги о русский триколор. Теперь к ней вопросов нет. "А кто эти коврики выпускает и продаёт, наказать не хотите?"

Приезжая вытирала ноги о русский триколор. Теперь к ней вопросов нет. "А кто эти коврики выпускает и продаёт, наказать не хотите?"

Уроженка Узбекистана отправляется из России на родину. Комментаторы в социальных сетях отмечают – ещё легко отделалась.

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Комментарии
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Александр Конкин
Как это нет вопросов? А кто купил эти коврики? А что, других там не было? Или опять &#39;дядя Турал&#39; все порешал?
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1 м.