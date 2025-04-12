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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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На территории Бобруйска проходит комплексное мероприятие ´Подросток´.

На территории Бобруйска проходит комплексное мероприятие ´Подросток´.

C 11 апреля по 15 апреля 2025 года на территории г. Бобруйска будет проходить специальное комплексное мероприятие ´Подросток´ с целью улучшения оперативной обстановки, усиления профилактического воздействия на несовершеннолетних, склонных к совершению противоправных поступков .

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