На территории Бобруйска проходит комплексное мероприятие ´Подросток´.

C 11 апреля по 15 апреля 2025 года на территории г. Бобруйска будет проходить специальное комплексное мероприятие ´Подросток´ с целью улучшения оперативной обстановки, усиления профилактического воздействия на несовершеннолетних, склонных к совершению противоправных поступков .