Пашинян заявил о невозможности членства Армении в ЕАЭС и ЕС одновременно

Армения оказалась перед жёстким выбором, который сама же и спровоцировала. Премьер-министр Никол Пашинян впервые публично и без обиняков признал то, о чём эксперты говорили последние два года: сидеть на двух стульях — в ЕАЭС и ЕС — не выйдет.