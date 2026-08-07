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Мировое обозрение

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Пашинян заявил о невозможности членства Армении в ЕАЭС и ЕС одновременно

Пашинян заявил о невозможности членства Армении в ЕАЭС и ЕС одновременно

Армения оказалась перед жёстким выбором, который сама же и спровоцировала. Премьер-министр Никол Пашинян впервые публично и без обиняков признал то, о чём эксперты говорили последние два года: сидеть на двух стульях — в ЕАЭС и ЕС — не выйдет.

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