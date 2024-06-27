В Тюмени мужчину били головой об батарею и бросили труп в подъезде

В Тюмени вынесен приговор мужчинам, которые на почве ревности избили своего соперника. Как сообщает объединенная система пресс-службы Тюменской области, мужчину били головой об батарею и бросили труп в подъезде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии