‼️🇷🇺💥 Герани уничтожили технику подвоза врага в Сумской области Кадры, снятые до объявления перемирия.
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‼️🇷🇺💥 Герани уничтожили технику подвоза врага в Сумской области Кадры, снятые до объявления перемирия.
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