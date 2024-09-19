Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон, благодаря которому Киев в 2022 году вышел из «стамбульских договорённостей» и в итоге понёс ещё большие территориальные и боевые потери – единственная фигура среди европейских политиков масштаба Уинстона Черчилля.