Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

661 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Архипов
    Сделать Пендосию нежилой превентивно.«Это легко» – аме...
  • Гарий Щерба
    УБЛЮДОЧНЫЙ  МЕЧТАТЕЛЬ ....!!! Х... вам а  НЕ  Крым ......«Это легко» – аме...
  • Sergiy Che
    Да Харьковскую-Черниговскую-Сумскую тож надо брать - ВВП говорил о санитарной зоне - отодвигать от наших границ банде...Одесса и Николаев...

«Такого Черчилля забраковали» – во Львове горюют по Борису Джонсону

«Такого Черчилля забраковали» – во Львове горюют по Борису Джонсону

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон, благодаря которому Киев в 2022 году вышел из «стамбульских договорённостей» и в итоге понёс ещё большие территориальные и боевые потери – единственная фигура среди европейских политиков масштаба Уинстона Черчилля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх