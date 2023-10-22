Уайт – о сокрытии Дудаковой болезни: «Почему ты сидишь здесь после боя и рассказываешь, что у тебя было заражение? Делай это по дороге домой»

«Если вы собираетесь врать и скрывать такие травмы, то делайте это по дороге домой. Все так делают. Почему ты сидишь здесь после боя и рассказываешь, что у тебя было заражение? Это просто чертовски странно, если честно», – заявил президент UFC Дана Уайт.